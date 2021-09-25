جيمس بوند ينال رتبة قائد فخرى حقيقى فى البحرية البريطانية

جدة - نرمين السيد - قال سلاح البحرية الملكى البريطانى، إن الممثل دانيال كريج، الذى يقوم بدور العميل السرى جيمس بوند، نال رتبة قائد فخرى فى البحرية الملكية، وهى الرتبة ذاتها التى قام كريج بأدائها فى فيلمه السينمائى الأخير المنتظر عرضه بدور السينما البريطانية قبل نهاية الشهر الجارى.





وقالت دورية (ميليترى تايمز) الأمريكية، إن الممثل العالمى كريج نال رتبته الفخرية كضابط فى البحرية الملكية قبيل عرض فيلمه الأخير الذى يحمل عنوان "لا وقت للموت"، وهو الفيلم الخامس له فى سلسلة أفلام بوند، وربما يكون العمل السينمائى الأخير له فى دور العميل السرى (007).

والمعروف أن الأديب إيان فليمينج، مؤلف سلسلة العميل السرى "جيمس بوند"، كان ضابطا فى مخابرات البحرية الملكية البريطانية أثناء الحرب العالمية الثانية، واستوحى سلسلة أفلامه وشخصية "جيمس بوند" من خدمته فى السلاح، وانطلق أول تلك الأفلام بعنوان "ترخيص بالقتل".

ومنذ ظهورها فى ستينيات القرن الماضى، حظيت سلسلة العميل السرى "جيمس بوند" بترحيب، أسطورى وغير رسمى، من قبل الأوساط العسكرية والاستخباراتية البريطانية، وقد أتاحت القوات المسلحة البريطانية قواعد عسكرية وعناصر عاملة فيها لتنفيذ أحداث فيلم بوند الأخير "لا وقت للموت".

ويعلق قائد سلاح البحرية الملكى البريطانى، قائد البحار الأول اللورد أميرال تونى راداكين، على قرار منح رتبة قائد فخرى لكريج قائلا إنه "معروف على مدار الـ15 عامًا الماضية أنه القائد بوند- ضابط البحرية الذى حافظ على أمن بريطانيا من خلال مهامه فى أنحاء العالم".

وتابع قائلاً: "هذا ما يقوم به سلاح البحرية الملكى كل يوم، مستخدماً التكنولوجيا والمهارات بالطريقة نفسها مثلما يفعل بوند"، وفى العادة يعمل الضباط الفخريون كسفراء لسلاح البحرية الملكية.

ونظرا لإغلاقات جائحة كورونا وتدابيرها، تعرَّض فيلم "لا وقت للموت" للتأخير لمدة 18 شهرا، وأخيرا تقرر عرضه فى قاعات العرض فى بريطانيا فى الثلاثين من سبتمبر الجارى، وفى الثامن من أكتوبر المقبل فى دور العرض بالولايات المتحدة الأمريكية.