آلة حاسبة تنظم معدل شرب القهوة وتحافظ على البيئة

جدة - نرمين السيد - وتتيح الآلة الحاسبة "أومنى"، من تطوير الطبيبة، لوسى زابوروسكا، للمستخدمين إدخال عدد أكواب مشروبات القهوة المختلفة التى يتناولوها أسبوعيا من أجل حساب تأثيرها على البيئة.

واستنادا إلى درجة استهلاك القهوة، ستوفر الآلة الحاسبة نصائح حول كيفية شرب القهوة بشكل أكثر استدامة، بما فى ذلك التبديل إلى أكواب قابلة لإعادة الاستخدام.

واكتشفت "زابوروسكا"، أن 10 مشروبات من مشروب قهوة "اللاتيه" أسبوعيا تعادل 125.2 كيلوجرام من ثانى أكسيد الكربون سنويا، مما يعنى أنها تتطلب 72.800 لترًا من الماء.

وقالت "زابوروسكا" فى تصريحات لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن السر وراء حماسها لإنشاء حاسبة خاصة باستهلاك القهوة هو أنها من عشاقها ومن كبار مستهلكيها.

وأكدت أن "فهم كيفية تأثير عادتى اليومية فى تناول القهوة على البيئة هو خطوة نحو تبنى خيارات أكثر استدامة".

وتشير الدراسات إلى أن الطلب العالمى على القهوة سيؤدى إلى زيادة إنتاجها 3 مرات مع حلول عام 2050، وذلك فى الوقت الذى حددت فيه الدول هدفا بعدم إضافة أى انبعاثات إضافية لثانى أكسيد الكربون فى الغلاف الجوى.

ويتم استهلاك حوالى 400 مليون فنجان من القهوة يوميا فى أمريكا و95 مليون فى المملكة المتحدة، وهى ثانى أكثر سلعة يتم تداولها بعد النفط.

وكانت دراسة نشرت فى شهر أبريل الماضى أكدت أن القهوة يمكن أن تتسم بمذاق أخف فى المستقبل، بسبب التغير المناخى نتيجة ارتفاع درجات الحرارة الذى قد يؤدى إلى ظهور أنواع أقل كثافة من حبوب البن.