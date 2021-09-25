استراتيجية الاتحاد قوة تنقذ فرد الجواميس من فخ الأسود

جدة - نرمين السيد - تظهر فى الفيديو الذى نشرته قناة "Latest Sightings" المتخصصة بعالم الحيوان على "يوتيوب" 8 لبؤات تنفذ هجوما على قطيع من الجواميس البرية.

وبحسب "سبوتنيك"، لاحقت اللبؤات قطيع الجواميس لمدة من الوقت بهدف إرهاق أفراد القطيع، واستدرجته نحو أحد السواتر الترابية، الأمر الذى جعل الجواميس تضطر لقطعه، حيث علق جاموس هرم على حافة الساتر الترابى، الأمر الذى جعله يواجه موتا حقيقيا، حيث تقدمت اللبؤات وحاولت افتراسه أكثر من مرة.

وتدخل قطيع الجواميس على الفور وعاد أدراجه نحو الجاموس العالق، حيث التفّ حوله حتى تمكن من الفرار، وهى ميزة تشترك فيها الجواميس بهدف حماية أنفسها من الحيوانات المفترسة، حيث تعتمد على اتحاد أفراد القطيع وكثرته للدفاع عن أنفسها.