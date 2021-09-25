سحابة رماد بركانى تتسبب فى إلغاء رحلات الطيران من مطار جزيرة لابالما

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة المشغلة للمطار، عبر موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعى، "إنه تم تعليق حركة الطائرات بسبب تراكم الرماد في الهواء"، مشيرة إلى أن المطارات الأخرى على جزر الكنارى لازالت تعمل.
ويعد ثوران البركان، الذي بدأ يوم الأحد الماضى، هو الأول الذي يحدث منذ 50 عاما على جزيرة لابالما، والتي يصل تعداد سكانها إلى 85 ألف نسمة تقريبا، ودفعت شدة الثوران، التي ازدادت خلال الأيام الأخيرة، إلى إجلاء 3 قرى إضافية على الجزيرة، إذ اضطر ما يقرب من 7 آلاف شخص إلى مغادرة منازلهم.
وابتعدت أطقم الطوارئ أمس الجمعة عن البركان بعد أن أطلقت الانفجارات البركانية صخورا منصهرة ورمادا امتدت لمنطقة عريضة، كما دمرت تدفقات الحمم مئات المباني على الجزء الغربى من الجزيرة.
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