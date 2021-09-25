الستات مايعرفوش يكدبوا| بعد 20 عاما فى الطب.. سلمى تحقق حلمها فى المطبخ

جدة - نرمين السيد - سلط برنامح الستات مايعرفوش يكدبوا، الذى يعرض عبر قناة cbc، وتقدمه كل من منى عبدالغنى وهبة الأباصيرى وإيمان عز الدين، الضوء على قصة الدكتورة سلمى سليمان، طبيبة العيون التى قررت التحول إلى شيف.





واستضاف البرنامج الدكتورة سلمى سليمان، حيث كشف كيف حولت مسار حياتها بعد دراسة الطب لمدة 10 أعوام "7 فى دراسة الطب بالكلية، ثم ماجيستير لمدة 3 سنوات أخرى"، كما مارست مهنة الطب لمدة 10 سنوات أخرى، لكن عدم حبها لمهنة الطب جعلها تغير قرارها.

وأوضح سلمى: "الموضوع بالنسبة لى تراكمى، بس قلبى مش مع المهنة خالصة، رغم إنى كنت الأولى على الفصل دايما ودحيحة وكنت بعيط لو نقصت نمرة".

وحكت سلمى سليمان، قضتها قائلة إنها التحقت بكلية الطب حتى تدرس فى كلية قمة، لكنها عندما أنجبت ابنتها الثالثة وحصلت على إجازة الوضع، قررت أن تقدم استقالتها قبل انتهاء الإجازة بيوم واحد.

وأضافت: "مكانش فيه شغف فى الموضوع، لكن كنت بروح شغلى عشان لازم أروح بس"، مشيرة إلى أنه بعد استقالتها قررت السفر إلى إيطاليا من أجل الحصول على كورسات فى الطبخ، ودعمها زوجها فى ذلك.

وحول تحولها إلى الطبخ، قالت: "كان فيه برامج طبخ مشهورة فى الوطن العربى، وأرسلت لهم بعض الطبخات التى قمت بطبخها وبالفعل نجحت وبقى عندى برامج باسمى زى سلمى فى البيت ودبر ووفر وغيرهما وأحاول إضافة لمسة معينة حتى أكون مختلفة عن غيري".

وبدأت اليوم السبت، الانطلاقة الجديدة لبرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا، على قناة "CBC"، حيث يستعرض البرنامج كل ما يخص الأسرة والمرأة والقضايا الاجتماعية.

"الستات مايعرفوش يكدبوا" يذاع من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة الثالثة عصرا، في انطلاقته بوجوه جديدة، حرصا على ضخ دماء جديدة، من تقديم الفنانة منى عبدالغنى والإعلامية هبة الأباصيرى وإيمان عز الدين على قناة "CBC"، ويقدم قضايا المرأة ونماذج ناجحة.