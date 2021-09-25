فيديو.. الستات ميعرفوش يكدبوا| أسهل طريقة لتحضير ورق العنب والبط

جدة - نرمين السيد - وأعد الشيف محمود سعد فى الفقرة عددا من الأطباق الشهية، مثل ورق العنب، والملوخية، والبط. وأشار الشيف إلى أن مقادير ورق العنب تتكون من: ورق عنب - بصل - أرز مصرى - شبت - كزبرة - بقدونس - بهارات - مرقة - ملح - فلفل. وشرح الشيف سعد طريقة تحضير ورق العنب، وأيضا طريقة تتبيل البط. وانطلق مساء اليوم السبت، برنامج الستات مايعرفوش يكبدوا فى ثوبه الجديد، ليبرز النماذج الناجحة من السيدات، ويسلط الضوء على القضايا الهامة، تقدمه كل من منى عبدالغنى وهبة الأباصيرى وإيمان عز الدين.

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