طائرة قادمة إلى موسكو من فاراديرو الكوبية تصطدم بسرب من النسور

جدة - نرمين السيد - كما ورد فى المكتب الصحفى للشركة فإن الحادث وقع على المدرج أثناء قيام الطائرة برحلة ZF 556.

ونقل موقع TourDom.ru الإلكترونى الروسى عن ناطق باسم شركة الطيران قوله إن قائد الطائرة اتخذ قرارا بوقف التحليق، ثم عادت الطائرة بسلام إلى موقفها فى المطار وذلك لغرض ضمان سلامة الركاب. وأوضح الناطق أن طائرة أخرى ستنقل الركاب إلى موسكو.

وحسب روسيا اليوم، فإن الشركة لم تدرج بسبب وقوع الحادث أية تعديلات على الجدول الزمنى لرحلات AZUR الجوية فى مسارات أخرى.

يذكر أن النسرين اصطدما بطائرة Azur Air، التى كان يفترض أن تقلع من مطار منتجع فاراديرو الساعة 10:15 بالتوقيت المحلى. وتسبب اصطدام أحد النسرين بالطائرة فى ظهور خرق فى مقدمتها، بينما اصطدم النسر الثانى بمحركها الأيمن، مما تسبب فى انبعاث اللهب منه. وانفجرت عجلة فى ساق الهبوط اليسرى لسبب الكبح السريع. ولم يصب أحد من ركاب الطائرة وأفراد الطاقم بجروح.