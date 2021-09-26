عارضة أزياء كندية تطالب بتعويض 50 مليون دولار بسبب جراحة تجميل

جدة - نرمين السيد - قالت عارضة الأزياء السابقة ليندا إيفانجليستا، إنها تُركت "مشوهة بشكل دائم" بعد أن فشلت عملية جراحية تجميلية خضعت لها، وأضافت: "تعرضت للتشوه الوحشى نتيجة آثار جانبية نادرة من عملية تجميل خضعت لها قبل خمس سنوات"، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة hollywoodlife.

وأوضحت عارضة الأزياء، سبب تغيبها عن دائرة الضوء بمنشور على حسابها بموقع انستجرام، قائلة: "إلى متابعى الذين يتعجبون لماذا لا أعمل بينما نظيراتى فى المهنة يعشن حالة من النشاط والتألق، أقول إن السبب هو أننى شوهت بوحشية جراء جراحة لإزالة الدهون أدت إلى عكس المرجو منها".

وتابعت: "عانيت من تضخم الدهون المتناقض بعد التدخل الجراحي، وهو ما يتسبب فى تورم فى المناطق التى خضعت للعلاج، وتضخم الدهون المتناقض لم يدمر مصدر رزقى فحسب وإنما دفع بى إلى دائرة من الاكتئاب الشديد والحزن العميق وأقصى درجات كراهية الذات حتى أصبحت منعزلة".

وقالت فى بيانها: "لقد اتخذت خطوة كبيرة نحو تصحيح خطأ عانيت منه واحتفظت به لنفسى لأكثر من خمس سنوات، فبهذه الدعوى القضائية، أنا أمضى قدمًا لتخليص نفسى من العار، ونشر قصتى على الملأ، لقد سئمت من العيش بهذه الطريقة. أود أن أخرج من باب منزلى برفعة مرفوعة، على الرغم من أننى لم أعد أشبه بنفسى".