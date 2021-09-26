تاكس.. أول امرأة تتولى وزارة الدفاع فى تاريخ تنزانيا‎

جدة - نرمين السيد - أصدرت رئيسة تنزانيا سامية سولو حسن، قرارا بتعيين ستيرجومينا تاكس فى منصب وزيرة الدفاع بالبلاد، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى حقيبة وزارية سيادية منذ استقلال تنزانيا، الأمر الذى أثار جدلا واسع النطاق داخل البلاد وخارجها.





وقالت سولو حسن، خلال مراسم تأدية وزيرة الدفاع الجديدة اليمين الدستورية: "لقد قررت كسر الأسطورة القديمة القائلة إن وزارة الدفاع يجب أن تسند إلى رجل، لأننى أعتقد أن مهمة الوزير فى هذا المكتب ليست حمل السلاح". وجاء تعيين تاكس فى إطار ثانى تعديل وزارى تجريه سولو حسن منذ توليها رئاسة تنزانيا خلفا للرئيس الراحل جون ماجوفولى، وبما يعد نقطة تحول جديدة على مسار تولى النساء مناصب عليا فى تنزانيا؛ حيث تتولى حتى الآن 8 نساء مناصب وزارية فى البلاد. ورحب جونسون سواه رئيس كلية الصحافة بجامعة دار السلام بقرار تعيين تاكس، التى أنهت منذ فترة وجيزة عملها كأمين عام مجموعة تنمية الجنوب الأفريقى (سادك)، علاوة على توليها فى السابق مناصب رفيعة بوزارة المالية التنزانية وعدة مناصب أخرى فى منظمات أفريقية عديدة.

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