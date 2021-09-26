سيشل تتصدر قائمة أفضل الجزر السياحية للمرة الرابعة

وكانت سيشل قد حازت المركز الأول كأفضل وجهة سياحية فى إفريقيا والشرق الأوسط خلال عام 2019، كما جاءت فى المرتبة الـ24 على قائمة أفضل 25 جزيرة على مستوى العالم خلال عام 2021.
بينما جاءت كل من زنجبار وموريشيوس فى المركز الثانى والثالث على التوالى، حسب تصويت قراء المجلة الشهرية التى يبلغ عدد متابعيها 4.8 مليون قارئ حول العالم.
واعتمد القراء فى تصويتهم هذا العام على عدد من العوامل التى ضمت تجاربهم السياحية ورغبتهم المتجددة فى زيارة أماكن الطبيعة الخلابة التى يقل فيها الازدحام، بالإضافة إلى جودة الخدمة على الجزر السياحية وفى الفنادق والمدن وشركات الطيران والرحلات البحرية.
فى حين اعتمد تقييم الجزر السياحية على المناظر الطبيعية والسواحل والأنشطة الترفيهية والمطاعم وجودة الطعام وترحيب السكان المحليين بالسائحين.
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