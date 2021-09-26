أيسلندا أول دولة أوروبية تسيطر فيها السيدات على أغلبية مقاعد البرلمان

جدة - نرمين السيد - أصبحت أيسلندا أول دولة أوروبية لديها سيدات فى البرلمان أكثر من الرجال، بعد يوم واحد من الانتخابات التى تركت مستقبل رئيسة الوزراء كاترين ياكوبسدوتير فى موضع شك رغم فوز تحالفها يسار-اليمين بالأغلبية فى البرلمان.





وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية على موقعها الإلكترونى، اليوم الأحد، أنه بحسب توقعات مبنية على النتائج النهائية للفرز، فإن السيدات فازت بـ33 مقعدًا من الـ53 مقعدًا فى البرلمان الأيسلندى، ما يعادل نسبة 52%. وأضافت الصحيفة، أنه لا توجد دولة أوروبية أخرى لديها أكثر من 50% من المشرعين من السيدات، وتعتبر السويد هى أقرب دولة لما حققته أيسلندا بنسبة 47% من أعضاء البرلمان السويدى من السيدات. وأشارت الصحيفة إلى أنه توجد 5 دول أخرى فى العالم تسيطر فيها السيدات على نصف مقاعد البرلمان على الأقل، وهى رواندا (61%)، وكوبا (53%)، ونيكاراجوا (51%)، والمكسيك والإمارات العربية المتحدة (كلاهما 50%).

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