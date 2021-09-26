تعاون بريطانى مغربى لبناء أطول كابل كهربائى بحرى فى العالم

ويهدف المشروع إلى تزويد بريطانيا بـ"الطاقة النظيفة" حيث يحول هذا الكابل الطاقة الشمسية والريحية من المغرب إلى بريطانيا، بمقدار يسد احتياجات أكثر من 7 ملايين منزل.
وقال الرئيس التنفيذى للشركة المكلفة بالمشروع ديف لويس، إنه تم جمع 800 مليون جنيه إسترلينى لبناء ثلاث منشآت إنتاج فى بريطانيا، للاستفادة من الطلب المتزايد على الكابلات الكهربائية المستخدمة فى مزارع الرياح البحرية والموصلات البينية تحت سطح البحر".
وأضاف: "لقد تم تأمين مساحة تبلغ حوالى 1.500 كيلومتر مربع، مع الحكومة المغربية وعلى تلك الأرض سننشىء مزرعة شمسية ومزرعة رياح وبطاريات ستنتج مجتمعة حوالى 10.5 جيجاوات من الطاقة".
ويهدف المشروع إلى إنتاج طاقة نظيفة فى المغرب على مدار الساعة، من الشمس أثناء النهار ومن الريح ليلا.
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