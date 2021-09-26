آبل ترفض عودة فورتنايت لمتجر تطبيقاتها

جدة - نرمين السيد - وقال محامى "آبل"، حسبما نقل موقع "سى نت" اليوم الأحد، إنَّ الشركة "مارست تقديرها برفض طلب مطور إيبك جيمز بإعادة حسابه على أجهزة آيفون فى الوقت الحالى".

وأضاف المحامى، نقلاً عن رسالة من الرئيس التنفيذى للشركة تيم سوينى: "علاوة على ذلك، لن تنظر آبل فى أية طلبات لإعادة الوضع إلى سابق عهده حتى يصبح حكم محكمة المقاطعة نهائيًا وغير قابل للاستئناف".

تؤدى هذه الخطوة إلى تصعيد معركة قضائية استمرت لأشهر بين الشركتين حول قواعد "آبل" لمتجر التطبيقات الخاص بها، وتشير إلى أنَّ اللعبة ذات الشعبية الكبيرة لن تعود إلى أجهزة "آى أو إس" حتى نهاية عملية الاستئناف، وقدَّر الرئيس التنفيذى، تيم سوينى، فى تغريدة سابقة، أنَّ العملية القضائية قد تستغرق ما يصل إلى خمس سنوات.