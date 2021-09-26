جدة - نرمين السيد - وقال إبراهيم مجدى، خلال برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إنه حال تعرض الطفل للتوبيخ، يجب على ولى الأمر، أن يحاول تهدئة الموقف، وأن يغير الحديث فورًا حتى لا يؤثر ذلك على صحة الطفل النفسية، مع الوضع فى الاعتبار فحص المشكلة لاحقا، والوقوف على أسبابها، لتصحيح الخطأ إذا وجد.
وحذر استشارى الطب النفسى، من ضرب الطفل حال توبيخه، أو تعنيفه بعبارات مثل: "جبتلنا الكلام" وغيرها التى غالبا ما نسمعها من الأمهات دون معرفة أصل المشلكة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. كيف تتصرف حال توبيخ طفلك من شخص غريب؟.. استشارى يوضح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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