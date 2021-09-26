تويتر يزيل شارات التوثيق الزرقاء من حسابات وزارات أفغانية

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، أزيلت الشارات من حسابات وزارتى الخارجية والداخلية، ووزارة الدفاع، ومن حساب القصر الرئاسى (مكتب الرئيس السابق). يشار إلى أنه منذ استيلاء حركة "طالبان" على كابل، لم يتم استخدام الصفحات الرسمية لهذه المؤسسات ولو مرة واحدة. وترك موقع "تويتر" شارات التوثيق على حسابات الرئيس أشرف غنى والرئيس الأفغانى السابق حامد كرزاى ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبد الله عبد الله.

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