سر غامض لتساقط أسراب الطيور ميتة من السماء

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سبوتنيك"، انتشر الفيديو الصادم، الذى يظهر آلاف الطيور السوداء النافقة والملقاة على الأرض بالإضافة إلى طيور ترفرف بأجنحتها محاولة الطيران، على مواقع التواصل الاجتماعى ليثير الحيرة والهلع بالإضافة إلى إثارة الكثير من الأسئلة عن سبب هذا الحادث المأساوى.

بدورهم أوضح القرويون المحليون أن الطيور سقطت بشكل جماعى من السماء فى مقبرة بمنطقة جيانيار بالجزيرة الإندونيسية يوم الخميس، وأوضحت السلطات أن الحادث قد يكون نتيجة طبيعية لهطول الأمطار الحمضية الغزيرة، كما أظهرت تحقيقات متابعة أن الطيور قد ماتت نتيجة استخدام المبيدات الحشرية فى هذه المنطقة.