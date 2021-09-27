جدة - نرمين السيد - وبحسب "سبوتنيك"، انتشر الفيديو الصادم، الذى يظهر آلاف الطيور السوداء النافقة والملقاة على الأرض بالإضافة إلى طيور ترفرف بأجنحتها محاولة الطيران، على مواقع التواصل الاجتماعى ليثير الحيرة والهلع بالإضافة إلى إثارة الكثير من الأسئلة عن سبب هذا الحادث المأساوى.
بدورهم أوضح القرويون المحليون أن الطيور سقطت بشكل جماعى من السماء فى مقبرة بمنطقة جيانيار بالجزيرة الإندونيسية يوم الخميس، وأوضحت السلطات أن الحادث قد يكون نتيجة طبيعية لهطول الأمطار الحمضية الغزيرة، كما أظهرت تحقيقات متابعة أن الطيور قد ماتت نتيجة استخدام المبيدات الحشرية فى هذه المنطقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر غامض لتساقط أسراب الطيور ميتة من السماء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.