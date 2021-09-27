جدة - نرمين السيد - ويقدم جوجل كافة الخدمات الإلكترونية التى يطرحها الكثيرون خاصة مع احتفال عيد ميلاد جوجل الـ23 حيث مر 23 عامًا على أكثر موقع بحثى فى العالم. يذكر أن جوجل هى شركة أمريكية عامة متخصصة فى مجال الإعلان المرتبط بخدمات البحث على الإنترنت وإرسال رسائل بريد إلكترونى عن طريق جى ميل. واختير اسم جوجل الذى يعكس المُهمة التى تقوم بها الشركة، وهى تنظيم ذلك الكم الهائل من المعلومات المُتاحة على الويب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جوجل يحتفل بذكرى تأسيسه الـ23 ويغير واجهته الرئيسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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