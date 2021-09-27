مسافرة تبتكر حيلة لتحميل حقيبة إضافية دون رسوم جمركية

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سبوتنيك"، شاركت سيدة تحمل اسم nolimitua على تطبيق "تيك توك" مقطع فيديو تظهر فيه وهى تضع الملابس داخل وسادة سفر قبل أن تضغط عليها وتخفى الأدلة. يمكن بعد ذلك رؤيتها وهى توازن الوسادة فوق حقيبتها فى المطار، قبل أن تجلس وتعانقها بعد ركوب الطائرة بعد أن كان الجميع على ما يبدو مقتنعا بأنها كانت وسادة للنوم على متن الطائرة وليست حقيبة مليئة بالملابس.

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