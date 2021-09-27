صباحك ومطرحك.. رحلة جوجل من جراج سيارات إلى الموقع الأول عالميا

جدة - نرمين السيد - وأشار يونس فى "صباحك ومطرحك" إلى افتتاح شركة جوجل عام 1998، على يد اثنين من طلاب الدكتوراه بجامعة ستانفورد بكاليفورنيا وهما لارى بيدج وسيرجى برين.
وقال إن جوجل ليس الاسم الأول وكان "Backrub" وبعد مرور عامين تم تغييره إلى جوجل، على وزن "googol" وهو مصطلح رياضى يشير إلى العدد اللانهائى من البيانات.
وأوضح أن لوجو كلمة "جوجل" تم تغيير موضعه فى 2001 بنصف الصفحة، كما يتغير وفقا للمناسبات المختلفة، وأضاف أن أول مقر للشركة كان فى جراج سيارات صغير.
ولفت إلى أنه فى عام 2013 حدث عطل فى الموقع نتيجة لحدوث لانقطاع التيار الكهربائى حتى عاد مرة أخرى، واعتبرت الشركة ذلك الانقطاع كارثة حقيقية.
جدير بالذكر أن محرك البحث العملاق جوجل احتفل بعيد ميلاده الـ23، وغير الشعار الجديد بصورة عيد ميلاده الـ23.
ويقدم جوجل الخدمات الإلكترونية التى يطرحها الكثيرون خاصة مع احتفال عيد ميلاد جوجل الـ23 حيث مر 23 عامًا على أكثر موقع بحثى فى العالم.
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