الاحتفال بـ يوم السياحة العالمى .. اعرف كل تفاصيله وأهدافه

جدة - نرمين السيد - وكانت منظمة السياحة العالمية قد أقرت الاحتفال بـ يوم السياحة العالمى بداية من 1980، حيث اختارت يوم 27 سبتمبر لتزامنه مع ذكرى وضع النظام الأساسى لـ المنظمة.
ويأتى توقيت يوم السياحة العالمى فى كل عام، مع نهاية موسم الذروة السياحية فى نصف الكرة الشمالى، وبداية الموسم فى نصف الكرة الجنوبى، حيث يعزز الاحتفال به الوعى بالقيمة الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية للسياحة المستدامة.
ومن جانبها، دعت منظمة السياحة العالمية الجميع لـ المشاركة فى يوم السياحة العالمى بنشر الصور السياحية عبر وسائل التواصل الاجتماعى، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من السياحة، والتى تشمل "القضاء على الفقر، والمساواة بين الجنسين، والعمل اللائق والنمو الاقتصادى، والحد من أوجه التفاوت".
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