نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام بكوبرى المطرية وكثافات بالدائرى

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه القبلى والبحرى، فيما عدا محور فيكتور إيمانويل.

وأشار إلى أن محافظة القليوبية ظهرت بها بعض الكثافات فى الاتجاه القادم من قليوب إلى مدخل الطريق الدائرى وميت نما.

وكشف عن ظهور بعض الكثافات المرورية أعلى الطرق الدائرية منها أعلى منطقة الكونيسة والمنيب وأعلى مناطق الأوتوستراد، وزحام بمحور سعد الدين الشاذلى.

ولفت إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات المرورية بجميع المحاور.

وأوضح أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو أعلى منطقة ناهيا فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج.

كما وجه اللواء، محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستيعاب أكبر قدر من حركة سيارات خلال فترة الذورة الصباحية.

وأضاف أن محافظة الجيزة تعمل محاورها الداخلية بشكل مرض، بينما تشهد زحاما عند مترو الجامعة للقادم من فيصل، ومطلع كوبرى 15 مايو للقادم من القاهرة.

أما بالنسبة لمحافظة القاهرة ترتفع الكثافات المرورية بها عند شارع أحمد سعيد، لدى القادمين من أحمد سعيد إلى شرق القاهرة، وعند مطلع كوبرى المطرية القادم من الكابلات ومتجه لمصر الجديدة ومنطقة التجنيد، ويعد كوبرى سرايا القبة بديل جيد.

وبالنسبة للكبارى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة تعمل بشكل مرضى وطبيعى منها كوبرى الجلاء وكوبرى الجامعة.