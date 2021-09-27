صباحك ومطرحك.. أحمد يونس يحتل التريند الأول

جدة - نرمين السيد - وأعلن الإعلامى أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على تويتر، احتلاله التريند الأول، وقال: "زى عادتنا بنبدأ يومنا بالتريند الأول فى مصر على تويتر #وانا فى طريقى مع يونس.. صحصح وانضملنا فى صباحك ومطرحك على الراديو 9090".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، قائلين: "ملك الراديو.. رقم واحد"، "اصحى وفوق أحمد يونس فوق"، "المود جميل أوى".

قدمت حلقة اليوم الإثنين من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا