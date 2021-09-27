صور- موضة النظارات الشمسية فى خريف وشتاء 2021

جدة - نرمين السيد - وتساعد النظارات الشمسية مرتديتها فى الشعور بالثقة بالنفس، وتتنوع من موسم لآخر لذا تتميز النظارات الخاصة بخريف وشتاء 2021 بكونها ملونة وكلاسيكية.

ومن بين أبرز صيحات الموضة للنظارات الشمسية خلال خريف وشتاء 2021:

-النظارات الضخمة على شكل Cat Eye:

وهى التى تعيدنا إلى فترة السبعينات، التى تتسم بضخامتها لكن بأطراف الـ Cat eye لتعطى للوجه رفعة وتشده لفوق فى حركة تحدد شكل الفك وتبرزه أكثر.

-النظارات ذات الإطار الذهبى:

تنتشر خلال ذلك الموسم النظارات ذات الإطارات المعدنية وخصوصا الذهبية، حتى تعكس إضاءة الشمس فى صباح أيام الشتاء، وتتلائم مع أصحاب البشرة القمحية.

-النظارات المربعة الكلاسيكية:

يتلاءم ذلك الشكل مع الوجه البيضاوى أو الطويل أو الدائرى، وتمنحه حالة من الأناقة والجاذبية.

-النظارات الدائرية الكبيرة:

إذا كان شكل وجهك صغير جدا فهذه النظارة لن تناسبك ويفضل أن اللجوء للنظارات ذات الحجم العادى، وتتناسب مع شكل الوجه المربع والمستطيل والبيضاوى.

-النظارات ذات الإطار الشفاف:

تتناسب مع أجواء الجامعة، لدورها فى منح مرتديتها إطلالة شبابية أنيقة، وتعد عملية ومناسبة للفترات الصباحية والخروجات ما بعد الظهر.