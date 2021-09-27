«أمازون» تطرح ابتكارا جديدا للتحكم فى الأجهزة الذكية بالمنزل

جدة - نرمين السيد - وأطلقت الشركة على الجهاز اسم"هويا" ويعد من سلسلة أجهزة "إيكو" سيكون بقياس 15 بوصة ويمكن تعليقه على الحائط أو وضعه على أى سطح مستو، وفقا لموقع "جى إس إم أرينا".
ويساهم وضع الجهاز فى مركز المنزل فى ارتباطه بالأجهزة الذكية الأخرى، التى يمكن تشغيلها من خلال الأوامر الصوتية وإجراء المكالمات من أى مكان بالمنزل.
ومن المتوقع أن تطلق أمازون جهازها الجديد رسميا فى الأسواق غدا، الموافق يوم 28 سبتمبر الجارى، كما تسعى الشركة لإطلاق نسخة محدثة من جهاز "إيكو أوتو" للسيارات، والتى يمكنها التحكم بسيارتك وشحن هاتفك وأنت تقود السيارة.
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