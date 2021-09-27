براتب يزيد عن مليون جنيه.. فرصة عمل لجمع الكرنب والبروكلى

جدة - نرمين السيد - وكشفت الشركة عن وظيفتها عبر الإنترنت، وتضمن فرصة عمل مزرعة لقطف الكرنب والبروكلى براتب 30 جنيه إسترلينى فى الساعة أى 645.54 جنيه مصرى. وأضاف الإعلان أن الراتب يزيد وفق معدل حصاد العامل، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية. وأوضحت الصحيفة البريطانية أن السبب وراء تقديم مثل هذا الراتب المجزى يرجع إلى النقص الكبير فى أعداد العاملين بقطف الفواكه والخضراوات بسبب تداعيات فيروس كورونا، واتفاق بريكست وانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى.

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