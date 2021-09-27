مواصفات وسعر تابلت هونر الجديد «Honor Pad V7»

جدة - نرمين السيد - وجاء تصميم التابلت "Honor Pad V7" بشكل أكثر أناقة، وحواف رفيعة، كما سيأتى بـ 3 ألوان الأزرق والذهبى والفضى. ويأتى شاشة تابلت هونر الجديد بشاشة من نوع LCD مقاس 10.4 بوصة توفر دقة 2K وتبلغ 1200x 2000 بيكسل، وفقا لما جاء فى موقع "Gizmochina". ويتمتع بوجود مكبرات الصوت الرباعية، كما يحتوى على ميزة تحسين الفيديو التى تضبط التباين ديناميكيًا اعتمادًا على المحتوى الموجود على الشاشة. ويقدم تابلت Honor Pad V7 كاميرا رئيسية خلفية بدقة 13 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل. ويحتوى جهاز تابلت Honor Pad V7 على بطارية بسعة كبيرة 7250 ميللى أمبير ويدعم الشحن السريع 22.5 وات. ويبلغ سعر تابلت "Honor Pad V7" 309 دولار أى ما يعادل 5000 جنيه مصرى لأصغر نسخة.

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