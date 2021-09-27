جدة - نرمين السيد - وللتخلص من ملل الدايت يمكن تحضير برجر الدجاج المشوى فى المنزلى الذى يتميز بكونه وجبة شهية وخفيفة ذات الخطوات البسيطة. ولتحضير برجر الدجاج المشوى للرجيم، نحتاج إلى بعض المقادير البسيطة، وهى: -2 ملعقة كبيرة من المايونيز. -صدر دجاج فيليه مقطع نصفين. -ملعقة كبيرة من عصير الليمون. -نصف ملعقة صغيرة من الملح. -نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. -ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. -نصف ملعقة صغيرة من الأوريجانو. -ربع كوب خس مفروم. -حبة طماطم. -2 خبز أسمر للسندوتشات. طريقة التحضير: يجب تتبيل الدجاج بالماء والفلفل وعصير الليمون وزيت الزيتون والأرويجانو، ثم يسخن الجريل. وتوضع بعدها الدجاج وشويها على الجهتين حتى تنضج وتحمر، ثم يوزع المايونيز فى الخبز ليوضع على الدجاج المشوى والخس والطماطم، ثم يقدم ساخنا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تحضير برجر الدجاج المشوى بسهولة للدايت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.