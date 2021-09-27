تسلا تتعهد بتوسيع استثماراتها فى الصين

جدة - نرمين السيد - جاءت تعليقات ماسك فى إطار أسئلة وأجوبة مسجلة مسبقًا فى مؤتمر الإنترنت العالمى، الذى استضافته إدارة الفضاء الإلكترونى فى الصين، وفقًا لشبكة "سى إن بى سى" الأمريكية.

وقبل أقل من أسبوعين، قال ماسك خلال المؤتمر العالمى لمركبات الطاقة الجديدة، إن صانعى السيارات الصينيين كانوا "الأكثر قدرة على المنافسة فى العالم".

وأضاف ماسك: "ملاحظتى الصريحة هى أن الصين تنفق الكثير من الموارد والجهود لتطبيق أحدث التقنيات الرقمية فى مختلف الصناعات، بما فى ذلك صناعة السيارات، مما يجعل الصين رائدة عالمياً فى مجال الرقمنة".

وأكد أن تسلا ستواصل توسيع استثماراتها وجهود البحث والتطوير فى الصين.

ودعا ماسك فى حديثه إلى حماية البيانات، محدداً أنواع البيانات المخزنة محلياً، والذى يأتى بعد حملة شنتها الصين ضد شركة تسلا، وحظر استخدامها من قبل بعض ضباط الجيش أو اقترابها من الثكنات العسكرية.