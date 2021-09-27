جدة - نرمين السيد - جاءت تعليقات ماسك فى إطار أسئلة وأجوبة مسجلة مسبقًا فى مؤتمر الإنترنت العالمى، الذى استضافته إدارة الفضاء الإلكترونى فى الصين، وفقًا لشبكة "سى إن بى سى" الأمريكية.
وقبل أقل من أسبوعين، قال ماسك خلال المؤتمر العالمى لمركبات الطاقة الجديدة، إن صانعى السيارات الصينيين كانوا "الأكثر قدرة على المنافسة فى العالم".
وأضاف ماسك: "ملاحظتى الصريحة هى أن الصين تنفق الكثير من الموارد والجهود لتطبيق أحدث التقنيات الرقمية فى مختلف الصناعات، بما فى ذلك صناعة السيارات، مما يجعل الصين رائدة عالمياً فى مجال الرقمنة".
وأكد أن تسلا ستواصل توسيع استثماراتها وجهود البحث والتطوير فى الصين.
ودعا ماسك فى حديثه إلى حماية البيانات، محدداً أنواع البيانات المخزنة محلياً، والذى يأتى بعد حملة شنتها الصين ضد شركة تسلا، وحظر استخدامها من قبل بعض ضباط الجيش أو اقترابها من الثكنات العسكرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تسلا تتعهد بتوسيع استثماراتها فى الصين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.