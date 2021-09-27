لمستخدمى «أيفون 13».. تقارير تكشف عن مشكلة فى الهواتف

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أن تطبيق "إنستجرام" يتوقف لدى مستخدمى هواتف "أيفون 13" ونظام تشغيل "آى أو إس 15" بشكل مفاجئ، وفقا لما جاء فى موقع "تايمز نيوز ناو".

وأشارت التقارير إلى إقرار إدارة "إنستجرام" بوجود خطأين مزعجين فى التطبيق أحدهما يؤدى إلى نشر "القصص" دون صوت، بالإضافة إلى مشكلة أخرى مرتبطة بتخطيطات التطبيق.

وكشفت إدارة إنستجرام إلى أنها ستطرح تحديثا جديدا لمعالجة الخطأين على هواتف "أيفون 13" ونظام تشغيل "آى أو إس 15".