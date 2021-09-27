بسبب أذنيه.. كلب يدخل موسوعة جينيس

جدة - نرمين السيد - وأوضحت موسوعة جينيس أن الكلب البالغ من عمره 3 سنوات الذى يدعى "لو"، يمتلك أذن طويلة للغاية، ويبلغ طول كل واحدة منهما 34 سنتيمتر، وفقا لما جاء فى موقع "بيبول".
وقالت مالكة الكلب بايج أولسن، التى تقيم فى ولاية أوريجون، أن أذن الكلب الطويلة لم تتسبب فى أى مضاعفات طبية له.
ولفتت إلى أن كلبها حصل على العديد من الجوائز خلال مسابقات الكلاب التى تم تنظيمها فى الولايات المتحدة.
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