فيسبوك توقف العمل على مشروع إنستجرام للأطفال

جدة - نرمين السيد - وقالت المنصة، فى بيان اليوم الاثنين: "بينما نعتقد أن إنشاء "Instagram Kids" هو الشىء الصحيح الذى يجب القيام به، فإن منصة إنستجرام وشركتها الأم فيسبوك ستعيدان تقييم المشروع فى وقت لاحق"، موضحة أنها ستواصل التركيز على سلامة المراهقين وتوسيع ميزات الإشراف الأبوى للمراهقين فى تطبيق إنستجرام.

وذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، أن منصة فيسبوك واجهت انتقادات حادة من المشرعين والمستخدمين بسبب خطته لتطوير "Instagram Kids".

ووقع 44 مدعيًا عامًا فى مايو خطابًا موجهًا إلى "مارك زوكربيرج"، الرئيس التنفيذى لشركة "فيسبوك"، لحثه على إلغاء خطط "إنستجرام" المخصصة للمستخدمين الأصغر سنًا، مشيرين إلى مخاوف تتعلق بالصحة العقلية والخصوصية، وذلك بعد أقل من شهر من إبداء مجموعات سلامة الأطفال والكونجرس مخاوف مماثلة.

وكانت منصة "فيسبوك" قد أعلنت مارس الماضى عزمها إطلاق منصة "إنستجرام" للأطفال دون سن الـ13 عامًا، رغم ضغط المشرعين للتراجع عن الخطة، بينما أعلنت فى الوقت نفسه عن تحديثات جديدة لمعالجة المخاوف بشأن سلامة المستخدمين الأصغر سنًا على منصاتها.