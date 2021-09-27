تايلاند تخفض مدة الحجر الصحى للسائحين المطعمين بالكامل بدءًا من أكتوبر

وقال تاويسين فيسانويوثين المتحدث باسم المركز الوطنى المعنى بإدارة الوضع خلال الجائحة - خلال مؤتمر صحفى أوردته قناة (تشانيل نيوز آشيا) السنغافورية اليوم الاثنين، إن مدة الحجر الصحى ستكون 7 أيام عند الوصول، ولن يكون هناك حاجة للخضوع لحجر صحى بمحافظات محددة سيتم فتحها مجددًا لاستقبال المسافررين الدوليين.
وأضاف أنه سيتم أخذ مسحة من السائحين على مرتين بين اليوم الأول والسابع لوصولهم، أما المسافرين الدوليين غير المطعمين بالكامل ضد الفيروس سيجرون اختبار (بى سى آر) والخضوع لحجر صحى لمدة 10 أيام فى حال دخلوا تايلاند بحرًا أو جوًا، و14 يومًا إذا دخلوا برًا.
وعلى صعيد متصل، وضعت تايلاند خطة لفتح البلاد مجددًا للسياحة الدولية على 4 مراحل، وفى كل مرحلة سيتم إضافة محافظات مختلفة إلى ما تُسمى بـ(المنطقة الزرقاء)، التى تخلو من قيود على السفر ويُسمح بممارسة أنشطة اجتماعية مختلفة وكذلك إقامة تجمعات لا تزيد على 500 شخص.
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