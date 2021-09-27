مايكروسوفت تطرح ميزات جديدة على منصة تيمز

جدة - نرمين السيد - وتعمل مايكروسوفت على ترقية خدمة "تيمز" الخاصة بها المتاحة للهواتف المحمولة لتشمل القدرة على تحويل المكالمات بين الأجهزة، وتلقى المكالمات فى المركبات من خلال "كار بلاى" من هواتف "آبل" وتدوين المكالمات، كما سيكون قادرًا على تحديد مكالمات البريد العشوائى ودمج برامج مركز الاتصال وإجراء مكالمات إلى خمس دول إضافية من خلال خطط الاتصال.

وتحتوى نسخة تطبيق "زووم" الخاصة بالهواتف على كل هذه الميزات بالفعل، على الرغم من أن خدمة البريد العشوائى لا تزال فى مرحلة تجريبية، لكن مايكروسوفت تعمل أيضًا على تحسين "تيمز فون" بتفاصيل لا توجد فى زووم، ومنها خدمة جهاز اتصال لاسلكى افتراضى التى ستضاف فى أكتوبر المقبل.

وتستثمر مايكروسوفت بكثافة فى "تيمز"، لا سيما منذ الأيام الأولى لوباء "كوفيد-19"، عندما توافد المستهلكون على "زووم" لأنه كان من السهل تنزيله واستخدامه من أى جهاز، وفى مارس 2020، قالت مايكروسوفت إنها ستسمح للمستخدمين بتحميل خلفيات افتراضية مخصصة لمكالمات الفيديو، وهى ميزة متوفرة فى زووم منذ شهور.