تيك توك يعلن وصول عدد مستخدميه النشطين إلى مليار شخص شهريا

جدة - نرمين السيد - أعلن تطبيق "تيك توك"، اليوم الاثنين، وصول عدد مستخدميه إلى مليار شخص نشط شهريًا، مما يعنى أن شخصًا واحدًا من كل سبعة أشخاص ونصف فى العالم يتابعون بشكل منتظم مقاطع الفيديو القصيرة والتحديات الخطيرة وحتى المحتوى التعليمى على التطبيق.





وتشير بيانات المستخدم الجديدة هذه إلى أن تيك توك، المملوك لشركة "بايت دانس" الصينية، يحقق نموًا سريعًا وبالأخص خلال فترة جائحة "كوفيد-19"، مسجلاً زيادة بنسبة 45% فى المستخدمين النشطين شهريًا منذ يوليو 2020، عندما كان لديه 689 مليون مستخدم، بالإضافة إلى ذلك، فى شهر يوليو من هذا العام، أصبح تيك توك أول تطبيق غير تابع لفيسبوك يصل إلى 3 مليارات تحميل عالميًا، بحسب شركة تحليلات التطبيقات "سينسور تاور".

ومقارنة بفيسبوك، أعلنت الشبكة الاجتماعية فى يونيو الماضى أنها صار لديها 2.9 مليار مستخدم نشط شهريًا، بزيادة 7% على أساس سنوى.

وأوضح تيك توك، فى منشور اليوم على مدونته، أن أكبر أسواقه فى الولايات المتحدة وأوروبا والبرازيل وجنوب شرق آسيا، على الرغم من أن مقر الشركة الأم يقع فى الصين.

وبرغم التهديدات التنظيمية التى واجهتها المنصة فى السنوات الأخيرة، مع محاولة الرئيس الأمريكى السابق ترامب منع المعاملات التجارية الأمريكية مع تيك توك، وحظر التطبيق فى الهند منذ العام الماضى، إلا أنها حققت فى الآونة الأخيرة تقدمًا مذهلًا، ففى الشهر الماضى، اشترت الشركة الأم لتيك توك شركة أجهزة الواقع الافتراضى "بيكو"، مما يشير إلى توسع مستقبلى محتمل فى تقنيات الواقع الافتراضى.