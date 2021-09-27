فورد تسحب سيارات من طراز موستانج ماك إى بسبب مخاوف متعلقة بهيكلها

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة "فورد" الأمريكية لصناعة السيارات أنها ستسحب سيارات من طراز "موستانج ماك إى" الكهربائى، بسبب مخاوف من تسريب أو تطاير الزجاج الأمامى والسقف البانورامى أثناء القيادة أو فى حالة حدوث اصطدام.





وذكر موقع "ذا فيرج" التقنى، اليوم الاثنين، أن الشركة ستزود مالكى السيارات بتعليمات الاستدعاء فى أواخر شهر أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن "فورد" باعت نحو 18 ألف سيارة من هذا الطراز. ولفت "ذا فيرج" إلى أن "فورد" أبلغت الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة فى وقت سابق من هذا الشهر أنها أدركت أن الزجاج الأمامى والسقف البانورامى لـ"موستانج ماك إى" قد لا يكونان مرتبطين بشكل صحيح بالسيارة، وأضافت الشركة أنها لا تعرف بعد سبب المشكلة.

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