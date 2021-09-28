فيسبوك تخصص 50 مليون دولار لتطوير المساحات الافتراضية

جدة - نرمين السيد - وأشارت "فيسبوك"، وفق ما نقله موقع "ذا فيرج" التقنى، اليوم الاثنين، إلى أن المبلغ المخصص سيوجه إلى البرامج والأبحاث الخارجية خلال عامين، واصفة الـ"ميتافيرس" بأنها "منصة الحوسبة القادمة" وأنها ستعمل مع الباحثين وصانعى السياسات وشركاء الصناعة خلال بنائها.

وذكر "ذا فيرج" أن الشركة أوضحت، خلال إعلانها، تعريفها للـ"ميتافيرس" على أنها "مساحات افتراضية يمكنك خلقها واستكشافها مع أشخاص آخرين لا يتواجدون جسديًا معك فى نفس المكان".