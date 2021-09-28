جدة - نرمين السيد - وأشارت "فيسبوك"، وفق ما نقله موقع "ذا فيرج" التقنى، اليوم الاثنين، إلى أن المبلغ المخصص سيوجه إلى البرامج والأبحاث الخارجية خلال عامين، واصفة الـ"ميتافيرس" بأنها "منصة الحوسبة القادمة" وأنها ستعمل مع الباحثين وصانعى السياسات وشركاء الصناعة خلال بنائها.
وذكر "ذا فيرج" أن الشركة أوضحت، خلال إعلانها، تعريفها للـ"ميتافيرس" على أنها "مساحات افتراضية يمكنك خلقها واستكشافها مع أشخاص آخرين لا يتواجدون جسديًا معك فى نفس المكان".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيسبوك تخصص 50 مليون دولار لتطوير المساحات الافتراضية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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