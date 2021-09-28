إمكانيات مدهشة .. سامسونج تعلن عن هاتفها الجديدة جالاكسى m52

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للشركة الكورية العملاقة فى مجال التكنولوجيا، يأتى "samsung galaxy m52 5G"، بشاشة من نوع "Super AMOLED Plus"، حجمها 6.7 بوصة، ودقتها "1080×2400" بيكسل، كما أن مساحة التخزين فى الهاتف تبلغ 128 جيجابايت، وذاكرة عشوائية "رام" 6 جيجابايت.

زودت شركة سامسونج هاتفها الجديد بكاميرا أمامية "سيلفى"، دقتها 32 ميجابيكسل، يمكنها تصوير فيديو، وأخرى خلفية ثلاثية دقتها "64 و12 و5" ميجابيكسل.

بطارية الهاتف سامسونج جالاكسى m52 من نوع ليثيوم أيون، حجمها 5 آلاف مللى أمبير، وتدعم البطارية الشحن السريع بقوة 25 واط، كما يعمل بنظام تشغيل أندرويد 11، وينبض بداخله معالج من النوع "Snapdragon 778G 5G" ثمانى النواة.

ويمكن لـ مستخدم هاتف سامسونج galaxy m52 5G، تركيب شريحتى اتصال 5G أو شريحة واحدة مع كارت ميمورى 1 تيرابايت، فضلا عن دعمه الفتح عن طريق الوجه وبصمة الإصبع الموجودة على زر الباور.

يأتى هاتف سامسونج galaxy m52 5G بثلاثة ألوان هى الأبيض والأزرق والأسود.