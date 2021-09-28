نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام بكوبرى 15 مايو ونفق أحمد بدوى

جدة - نرمين السيد - وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، إلى أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه القبلى والبحرى، فيما عدا محور فيكتور إيمانويل للمتجه إلى مناطق أبو قير.

وكشف صابر، عن ظهور بعض الكثافات المرورية أعلى الطرق الدائرية على مناطق الأعمال منها أعلى الكونيسة والمنيب ودار السلام والبساتين وكذلك على مناطق المرج، وزحام بمحور سعد الدين الشاذلى نتيجة الأعمال عند منطقة القادم من الدائرى إلى العبور.

أما الطريق الزراعى فى نطاق محافظة القليوبية تنحصر الكثافات المرورية لدى القادمين من قليوب إلى شبرا الخيمة وميت نما وأسفل الطريق الدائرى.

ولفت إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات المرورية بجميع المحاور.

وأوضح أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو أعلى منطقة ناهيا فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج.

كما وجه اللواء، محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستيعاب أكبر قدر من حركة سيارات خلال فترة الذورة الصباحية.

وأشار إلى أن محافظة الجيزة تعمل محاورها الداخلية بشكل مرض، بينما تشهد زحاما عند شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة للقادم من كوبرى فيصل ومتجه إلى مناطق الدقى، ويفضل سلوك شارع الجامعة أو شارع مراد، بالإضافة إلى مطلع كوبرى 15 مايو للقادم من جامعة الدول العربية وميدان لبنان ومتجه إلى الزمالك يفضل سلوك استخدام كوبرى الجلاء أو كوبرى الجامعة أو كوبرى عباس أو كوبرى أكتوبر أو كوبرى الساحل.

أما بالنسبة لمحافظة القاهرة يمكن استخدام جميع اتجاهات تلك الكبارى، ويوجد زحام فى أعلى كوبرى الحدائق للقادم من الزاوية والوايلى وعلى مناطق مدينة نصر بعض الشىء، ويعد محور مصر والسودان بديلا جيدا، كما هناك زحام فى كوبرى الحلمية للمتجه إلى مصر الجديدة، بالإضافة إلى نفق أحمد بدوى للقادمين من الترعة البولاقية إلى وسط المدينة مهمشة ومطلع كوبرى أكتوبر، يفضل استحدام شارع شبرا.