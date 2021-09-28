أحمد يونس يتصدر تويتر مع بدء إذاعة «صباحك ومطرحك»

جدة - نرمين السيد - وأعلن الإعلامى أحمد يونس احتلاله التريند الأول، عبر حسابه الشخصى على "تويتر" وعلق: "يونس اتى فى الحال التريند الأول فى مصر .. صباحكوا كله خير وسعادة".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج: "رقم 1"، "أحمد يونس أفضل اختيار صباحى"، "ملك الراديو".

قدمت حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.