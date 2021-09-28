للجسم الكيرفى.. طريقة ارتداء الألوان الفاتحة فى الخريف والشتاء

جدة - نرمين السيد - وتعد الألوان الفاتحة ليست حكرا على شكل جسم معين، ولكن يتوقف فى الأساس على لون البشرة.

ولارتداء موضة البنطلونات ذات الألوان الفاتحة فى الخريف والشتاء، يمكن الاستعانة بقصة الخصر المرتفع وتجنب البنطلون ذى الخصر المتوسط أو المنخفض، لما له من دور فى تقسيم منطقة البطن لنصفين، إذا كان لديك بروز بطن أو إظهار الأرداف أعرض وأكبر.

ولا يفضل لصحابات القوام الكيرفى تنسيق توب بلون داكن مع بنطلون فاتح، حتى لا تجعل التركيز واضحا على منطقة الأرداف وتشتت الانتباه عن الجزء العلوى من الجسم، ولكن يفضل اختيار أو تنسيق لون زاهى أيضًا فى القمصان أو البلوزات وتجنب الألوان الداكنة كالأسود والكحلى.

ويمكن اعتماد النقشة ذات الخطوط العرضية التى تلعب دورا كبيرا فى تكبير أى جزء من الجسم على عكس الخطوط الطولية التي تظهرك أنحف وأطول، لذلك عند ارتدائك لبنطلون بلون فاتح نسقى معه سويت شيرت أو بلوزة ذات نقشة خطوط عرضية لخلق توازن بين منطقة الأرداف والجزء العلوى من الجسم.

وعند الرغبة فى ارتداء البليزر يمكن تنسيقه مع البنطلونات الملونة الفاتحة، لدوره فى رفع شكل الأكتاف مما يضيف إلى الطول بعض السنتيمترات.