إصلاح بصرى.. تحديثات جديدة فى «Skype»

جدة - نرمين السيد - وكشفت تقارير صحفية أن تحديث "Skype" يشمل تغييرا فى شكل التطبيق، بالإضافة إلى توفير عدد من المزايا الجديدة، وفقا لما جاء فى موقع "إنجادجيت".

وأشارت التقارير إلى أن تحديث سكايب سيحدث عملية "إصلاح بصرى" فى مكالمات الفيديو، خصوصا فيما يتعلق بالتخطيطات والسمات الجديدة.

وسيمكن "سكايب" المستخدم من رؤية نفسه فى العرض الرئيسى أثناء إجراء مكالمات الفيديو، مع إمكانية إخفائها عند الرغبة فى ذلك.

ويمكن التطبيق مستخدميه من إعادة ترتيب قنوات الفيديو فى الشبكة الخاصة به لتجنب إبعاد الأشخاص إلى طريق العرض المصغرة.

وسيظهر أيضا فى مكالمات سكايب كل شخص مرئيا، بما فى ذلك أولئك الأشخاص الذين لا يشاركون فى الفيديو، مع إمكانية رؤية قنوات الفيديو بشكل أكبر فى الشريط العلوى.

ويتيح تحديث "سكايب" خيارات للعرض فى مرحلة الاتصال، بما فى ذلك عرض مكبر الصوت والشبكة واختيار تضمين الأشخاص الذين يشاركون فى الفيديو فى الشبكة أو إيقاف تشغيل عمل الفيديو تماما.

ويدعم سكايب كذلك فى تحديث إمكانية استخدام الأشخاص للصوت فقط، واستبدال صورة خلفية التطبيق أثناء المكالمة، بدلا من الخلفية الرمادية، كما يقدم الكثير من الخلفيات الملونة، التى تشمل التدرجات للأزرار والمستخدمين الذين ليس لديهم صور رمزية، بحيث تجمع الألوان بين التوازن والخفة.