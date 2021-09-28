لبشرة أكثر نعومة.. 5 خطوات لتحضير التونر فى المنزل

جدة - نرمين السيد - ويجعل التونر البشرة أكثر نعومة وتقليل الزيوت التى تفرزها البشرة.

ولا تستعمله الكثير من الفتيات بسبب العب الكبير على الميزانية، وذلك لأن مستحضرات التجميل باهظة الثمن، أو لاحتوائها على مواد كيميائية تضر البشرة.

وجاء تقرير فى موقع "PINKVILLA" يرصد المنتجات الطبيعية التى تحل محل التونر، إما وضعها على ضمادة قطنية أو استخدام زجاجة بخاخة، ومنها:

-ماء الورد:

يساعد فى التخلص من الزيوت والأوساخ والمكياج، وبالإضافة إلى ذلك، فهو يساعد فى منح البشرة لمعانا طبيعيا على وجه مستخدميه.

-ماء البابونج:

يحتاج إلى غمس كيس شاى البابونج فى الماء لمدة 5 دقائق، ويكون بعدها صالح للاستخدام كبديلا للتونر، ويساعد على تهدئة البشرة أو استخدامه كمزيل للمكياج ومنظف للبشرة، كما يمنحها رائحة طبيعية.

-خل التفاح:

يجب خلط ملعقة كبيرة من الخل في نصف كوب ماء دافئ، ثم وضع الخليط على الوجه حيث يعمل كمطهر رائع للبكتيريا والأوساخ وينظف البشرة ويخلصها من التهيج.

-ماء الليمون:

نحتاج وقتها لإضافة عصير الليمون إلى كوب من الماء، وينتج عن عصير الليمون تفتيح البشرة وإزالة الإسمرار والزيوت، وعلاج حب الشباب.

-ماء الصبار:

له خصائص علاجية للبشرة المعرضة لحب الشباب، كما أنه يرطب بشرتك، يمنع الصبار أيضًا الزيت الزائد، ولتحضيره يجب خلط ملعقة كبيرة من جل الصبار فى كوب واحد من الماء، ويمكن تخزينه فى زجاجة ورشه على البشرة خلال النهار.