صور- أزياء هادئة على طريقة الألمانية صوفيا تومالا

جدة - نرمين السيد - وفازت صوفيا تومالا باحتلال مكانة كبيرة فى عالم الموضة والأزياء حتى لمع اسمها فى المجال. وظهرت صوفيا بإطلالات أنيقة ذات طابع جذاب، تتميز بالبساطة والهدوء فى اختيار الألوان، بالإضافة إلى قوامها الرشيق. ولم تكتف بدورها فى مجال الأزياء فقط بل انضمت إلى عالم التمثيل، وبدأت تنتشر صورها على أغلفة المجلات العالمية.

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