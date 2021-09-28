بتكلفة زهيدة.. أمريكا تكافح انتشار المخدرات على الإنترنت

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، سلطات إنفاذ القانون حملات لمصادرة المخدرات التى تباع عبر الإنترنت على هيئة أدوية معروفة، مما دفع إدارة مكافحة المخدرات إلى إصدار "تحذير وطنى عاجل".

ويقول المسؤولون إن "الحبوب التى تبدو وكأنها أدوية، يمكن طلبها بسهولة وبتكلفة زهيدة عبر الإنترنت، لكنها فى الواقع تزود بالفنتانيل أو الميثامفيتامين"، وهى مواد لها تأثيرات مخدرة ضارة ما لم تستخدم بحساب وتحت إشراف طبى صارم.

وفى بلدة روكنجهام بولاية نيوهامشاير الأمريكية، اعتقل رجلان مؤخرا بعد اكتشاف بيعهما آلاف الأقراص المخدرة "المضغوطة" على هيئة عقار "أوكسيكودون" المسكن للآلام.

وذكرت إدارة مكافحة المخدرات أنها صادرت 9.5 مليون حبة مخدرات على هيئة أدوية هذا العام، وهو ما يزيد عن العامين الماضيين مجتمعين.

ويعد التنبيه الصادر عن إدارة مكافحة المخدرات بشأن هذه القضية، الأول منذ عام 2015.