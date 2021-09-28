الرئيس التنفيذى لمايكروسوفت: السيطرة على تيك توك «أغرب شىء عملت فيه»

وذكرت شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية أن فى أغسطس 2020، كانت الشركة المالكة لتيك توك تجرى محادثات لبيع عملياتها فى الولايات المتحدة لأن إدارة الرئيس الأمريكى آنذاك دونالد ترامب هددت بحظر التطبيق ما لم تجد الشركة الأم ByteDance مشترًا أمريكيًا له.
وفى وقت من الأوقات، كانت مايكروسوفت واحدة من المستحوذين المحتملين، لكنها تراجعت فى سبتمبر 2020، عندما تم اختيار Oracle لتوفير خوادم سحابية للتطبيق.
وقال ناديلا: "أولاً وقبل كل شىء، عليك أن تتذكر، لقد جاءت تيك توك إلينا ولم نذهب إليهم.. بسبب الكثير من المشكلات التى كانت تواجههم".
وقال ناديلا إن TikTok أراد فى البداية موفر خدمة سحابية يمكنه أيضًا تقديم خدمات أمنية.
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