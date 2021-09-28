مواصفات كاميرا وبطارية هاتف أوبو الجديد «Oppo F19s»

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Oppo F19s" بشاشة كبيرة بقياس 6.43 بوصة، من نوع AMOLED، وبدقة عرض Full HD+، وفقا لما جاء فى موقع GSMArena. ويتوفر بالهاتف كاميرا ثلاثية خلفية مستشعر 48 ميجابيكسل، كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل ومستشعر عمق 2 ميجابيكسل، وكاميرا سيلفى بدقة 16 ميجابيكسل مع تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل. ويحتوى هاتف أوبو Oppo F19s على بطارية سعة 5000 ميللى أمبير فى الساعة، مع الشحن السريع 33 وات. ويبدأ سعر هاتف أوبو Oppo F19s من 270 دولار أمريكى أى ما يزيد عن 2000 جنيه مصرى، ويأتى بألوان جديدة.

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