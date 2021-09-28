أمازون تخطط لتصميم غرف للملابس بتقنية عالية

جدة - نرمين السيد - وتعتمد الشركة من خلال تلك التقنية على رموز الاستجابة السريعة (QR)، وشاشات تعمل باللمس، وفقا لما جاء فى موقع "تراستد ريفيوز".

وأشارت تقارير إلى بعض الإجراءات التى ستتبعها أمازون لتحسين تجربة التسوق وتحقيق طموحاتها فى الانتقال من العالم الافتراضى إلى عالم التسوق الواقعى، حيث ذكرت مجلة "وول ستريت" فى تقرير نشرته مؤخرا، أن أمازون تخطط لتوفير عملية تصفح جديدة وغرف لقياس الملابس تسمح للزبائن باستخدام هواتفهم الذكية لمسح الملابس التى يرغبون بتجربتها بالاعتماد على نظام رمز الاستجابة السريعة.

وبعد ذلك يُحضِر مساعدو المتجر العناصر التي اختارها الزبون إلى غرفة القياس، وبمجرد دخول الزبون إلى غرفة القياس سيتمكن من طلب عناصر إضافية يختارها عبر شاشة تعمل باللمس ليحضرها له مساعد المتجر، كما سيكون هناك اقتراحات تعتمد على اختيارات الزبون السابقة.