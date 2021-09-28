طريقة تحضير شوربة الفاصوليا بالكريمة

جدة - نرمين السيد - وهناك بعض الأطعمة المهمة التى ينفر الأطفال من تناولها، ولكن تسعى الأمهات على طهيها بوصفات مختلفة حتى تضمن استفادة أجسامهم منها.

ومن تلك الأطعمة "الفاصوليا" وبسبب نفور بعض الأطفال منها، يمكن طهيها بطريقة "الشوربة"، ولتحضير "شوربة الفاصوليا البيضاء الكريمية" نحتاج إلى:

-كوب من الفاصوليا البيضاء المسلوقة.

-3 أكواب من مرق الخضار أو الدجاج.

-نصف ملعقة صغيرة من الملح.

-ربع ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

-بصلة مفرومة.

-ملعقة كبيرة من الزيت النباتى.

-نصف كوب من كريمة الطبخ.

طريقة التحضير:

يسخن الزيت فى قدر ويتم تشويح البصل لمدة 5 دقائق، ويضاف لها الفاصوليا والملح والفلفل والكمون، وتٌقلب قليلا ثم إضافة المرق.

ويغطى القدر ويترك لمدة 15 دقيقة، ويجب هرس الشوربة بالخلاط اليدوى حتى تصبح ناعمة وكريمية.

وتضاف الكريمة وتترك لتغلى على نار خفيفة لمدة 3 دقائق، وتوضع "الشوربة" فى أطباق وتقدم ساخنة مع رشة بقدونس.