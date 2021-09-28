أول قهوة مستنسخة.. بنفس الطعم الحقيقى وستوفر الملايين

جدة - نرمين السيد - ووفقا لصحيفة "ديلى ميل"، استخدم الباحثون المقيمون فى فنلندا، لاستنساخ القهوة، عملية تسمى الزراعة الخلوية، والتى تتضمن استخراج الخلايا من عينة نباتية أو حيوانية صغيرة.

وبحسب "سكاى نيوز"، وفقا للعلماء، فإن القهوة المعدلة وراثيا تشابه القهوة الحقيقية بالطعم والرائحة "بشكل لا يصدق".

وفى أحدث مثال لبدائل الطعام المزروعة فى المختبر، تم أخذ عينات من الخلايا من مصنع أرابيكا، وهو مصنع قهوة شهير يمثل 56 فى المائة من الإنتاج العالمى للقهوة.

ثم تم نقل عينات الخلايا إلى المفاعلات الحيوية لإنتاج الكتلة الحيوية، والتى تم حصادها للتحميص والتخمير.

ومع القهوة المزروعة فى المختبر، يزعم الباحثون أن بإمكانهم معالجة قضايا الاستدامة التى تواجه صناعة القهوة العالمية، مثل الحاجة إلى توفير مساحة لنباتات القهوة لمواكبة الطلب النهم على المشروب فى جميع أنحاء العالم.

قال الدكتور هيكو ريشر، رئيس قسم التكنولوجيا الحيوية النباتية فى معهد الأبحاث الفنلندى: "تستخدم العملية خلايا نباتات البن الحقيقية".

الدفعات الأولى التى تنتجها المختبرات الفنلندية، نتجت عنها مادة تشبه رائحة وطعم القهوة التقليدية، وفقا لنتائج "التحليل الحسى".

وبعد شرب كوب القهوة المعدلة، قال الدكتور ريشر: "هناك رائحة قهوة قوية بشكل مدهش".