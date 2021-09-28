أدوبى تطور أداة الاختيار فى لايتروم لتسهيل مهمة محررى الصور

جدة - نرمين السيد - ذكرت شركة "أدوبى" الأمريكية لإنتاج برامج تحرير الصور والرسوم المتحركة، أنها ستضيف إلى برنامج تحرير الصور "لايتروم" أداة اختيار جديدة "selection tool"، لمساعدة محررى الصور فى إتمام عملهم بمجهود أقل.





وأوضح موقع "سى نت" التقنى، أن الأداة الجديدة ستعتمد على الذكاء الاصطناعى، لتحديد أحد عناصر الصورة بضغطة واحدة، ما يمكن مستخدم البرنامج من إجراء التعديلات بصورة أسرع.

وأشار الموقع إلى أن "أدوبى" ستدخل التقنية إلى عدد من برامجها مثل "لايتروم" و"لايتروم كلاسيك" و"فوتوشوب"، ما يعنى أنها ستكون متاحة على أجهزة أنظمة تشغيل "ويندوز" و"أندرويد"، وأجهزة "آى باد" و"آى فون" و"ماك"، إلا أنها لن تكون متاحة على نسخة "لايتروم" للويب.