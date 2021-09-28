وأوضح موقع "سى نت" التقنى، أن الأداة الجديدة ستعتمد على الذكاء الاصطناعى، لتحديد أحد عناصر الصورة بضغطة واحدة، ما يمكن مستخدم البرنامج من إجراء التعديلات بصورة أسرع.
وأشار الموقع إلى أن "أدوبى" ستدخل التقنية إلى عدد من برامجها مثل "لايتروم" و"لايتروم كلاسيك" و"فوتوشوب"، ما يعنى أنها ستكون متاحة على أجهزة أنظمة تشغيل "ويندوز" و"أندرويد"، وأجهزة "آى باد" و"آى فون" و"ماك"، إلا أنها لن تكون متاحة على نسخة "لايتروم" للويب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أدوبى تطور أداة الاختيار فى لايتروم لتسهيل مهمة محررى الصور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.